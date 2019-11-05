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Forbes назвал бизнесмена, обогнавшего Билла Гейтса в списке самых богатых людей мира

Состояние главы корпорации LVMH Бернара Арно оценивается в $107 млрд, он вышел на второе место в рейтинге
Глава корпорации по производству и торговле предметами роскоши LVMH Бернар Арно AP/Christophe Ena
Описание
Глава корпорации по производству и торговле предметами роскоши LVMH Бернар Арно
© AP/Christophe Ena

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Глава корпорации по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно вышел на второе место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Сообщение об этом размещено во вторник на сайте издания.

Так, по данным журнала, состояние 70-летнего Арно и его семейства составило, согласно информации от 5 ноября, $107 млрд. Таким образом, главе LVMH удалось обогнать основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в $106,8 млрд. Первое место по-прежнему удерживает глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос ($112,4 млрд).

В июле Арно уже удавалось обогнать Гейтса в списке самых богатых людей планеты, однако позднее он вновь спустился на вторую строчку рейтинга. Глава LVMH ранее стал третьим человеком в мире, состояние которого превысило $100 млрд. Арно считается самым богатым человеком в Европе.

Теги
Гейтс, Билл
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