Forbes назвал бизнесмена, обогнавшего Билла Гейтса в списке самых богатых людей мира

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Глава корпорации по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно вышел на второе место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Сообщение об этом размещено во вторник на сайте издания.

Так, по данным журнала, состояние 70-летнего Арно и его семейства составило, согласно информации от 5 ноября, $107 млрд. Таким образом, главе LVMH удалось обогнать основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в $106,8 млрд. Первое место по-прежнему удерживает глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос ($112,4 млрд).

В июле Арно уже удавалось обогнать Гейтса в списке самых богатых людей планеты, однако позднее он вновь спустился на вторую строчку рейтинга. Глава LVMH ранее стал третьим человеком в мире, состояние которого превысило $100 млрд. Арно считается самым богатым человеком в Европе.