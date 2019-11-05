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Белград договорился с Москвой о расширении мощностей подземного хранилища газа

Их планируется увеличить до 2 млрд кубометров, сообщил президент Сербии Александар Вучич

БЕЛГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Сербия договорилась с Россией о расширении мощностей подземного хранилища газа (ПХГ) с 750 млн до 2 млрд кубометров. Об этом заявил во вторник в эфире национального телевидения РТС президент республики Александар Вучич.

"Вложение в энергетическую инфраструктуру, чтобы иметь большее хранилище газа, а не только на 750 млн кубометров. Мы договорились с россиянами, что у нас будет не 750 млн кубометров, а намного больше. Мы идем к 1,5 млрд и 2 млрд кубометров, как у венгров, у которых 7 млрд, чтобы больше никогда не беспокоиться, где и кто перекроет", - сказал он.

Во время визита в Сербию президента РФ Владимира Путина 17 января этого года был подписан двусторонний меморандум о взаимопонимании по развитию проекта расширения мощностей ПХГ "Банатский двор". Этот проект предусматривает увеличение активной емкости ПХГ до 750 млн кубометров (прирост - 300 млн), а максимальной производительности на отбор - до 10 млн кубометров в сутки (прирост - 5 млн).

В 2018 году "Газпром" поставил в Сербию 2,15 млрд кубометров газа - на 1,2% больше, чем в 2017-м (2,12 млрд).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, Александар
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