Московские компании представят десятки новых работ на открывающемся Американском кинорынке

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Ежегодный Американский кинорынок (American Film Market) открывается в среду в Санта-Монике (штат Калифорния). В течение недели свою продукцию на этом крупнейшем в мире кинорынке будут представлять также и 15 московских кинокомпаний и студий. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор Московского Экспортного центра (МЭЦ) Кирилл Ильичев.

"Свою продукцию привезут 15 московских кинокомпаний, анимационных студий и дистрибьюторов под единым брендом Created in Moscow ("Создано в Москве" - прим.ТАСС) - общий стенд будет организован МЭЦ", - пояснил он. По словам Ильичева, компании, которые будут представлять Москву на Американском кинорынке, отобраны конкурсной комиссией в составе экспертов МЭЦ, Московской торгово-промышленной палаты, Департамента культуры столицы, а также руководителей отраслевых ассоциаций и фондов, представителей общественных объединений, кинофестиваля "Кинотавр".

"По итогам 2018 года российский экспорт аудиовизуальных и сопутствующих услуг вырос на 5,2% по сравнению с предыдущим годом и составил в общей сложности $210,7 млн, - рассказал руководитель МЭЦ. - Москва уделяет большое внимание поддержке экспорта продукции и услуг творческих отраслей и, в частности, именно кино- и анимационной продукции". "Мы надеемся, что качество проектов московских компаний и грандиозный масштаб Американского кинорынка, суммарный оборот сделок которого каждый год превышает $1 млрд, смогут гарантировать успешные результаты работы всех его участников".

Чернобыль: российская версия

"Мы не первый год участвуем в Американском кинорынке, - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС пиар-директор компании "Централ Партнершип" (ЦПШ) Юлия Калиновская. - Мы выступаем одновременно и в качестве байера (покупателя), и в качестве дистрибьютора. Как байер мы встречаемся с нашими партнерами, отсматриваем большое количество проектов самых разных мировых компаний, и мы выбираем фильмы независимых дистрибьюторов, чтобы приобрести их в наш пакет. С другой стороны, ЦПШ является одним из самых крупных дистрибьюторов российского контента на международной арене".

Компания "Централ Партнершип" представит международным партнерам в Санта-Монике порядка 15 новых проектов. "Основными драйверами нашего пакета на сегодняшний момент является романтическое приключение "Серебряные коньки" (2020, режиссер Михаил Локшин)", фильм "Девятая" (2019, режиссер Николай Хомерики"), картина о Чернобыле режиссера Данилы Козловского и работа студии "Тритэ" "Огонь" (2019, режиссер Алексей Нужный), - отметила Калиновская. - Все проекты разные и в разной степени интересуют байеров, но особый упор мы, пожалуй, делаем на картину "Серебряные коньки".

7 тысяч участников из 70 стран

"Кинокомпания "Марс Медия" представит на Американском кинорынке "Танец с саблями" (2018, режиссер Юсуп Разыков), - сообщила ТАСС руководитель международных продаж компании Мила Розанова. - Это биографический фильм об Араме Хачатуряне, сделанный при сотрудничестве России и Армении, который выходит в прокат в этих двух странах в декабре 2019 года. Картина рассказывает о том, как композитор написал свое самое известное музыкальное произведение всего за восемь часов. Фильм уже продан в Японию, Таиланд, страны Латинской Америки, а в Санта-Монике мы планируем финализировать переговоры еще с несколькими странами".

"Новый проект рынка "Марс Медия"- семейное приключенческое кино "Пальма" (2020) режиссера Александра Домогарова-младшего. Основанная на реальных событиях история преданной овчарки, которая упорно ждала своего хозяина в аэропорту "Внуково", заинтересовала закупщиков из многих европейских и азиатских стран, - отметила Розанова. - Мы будем показывать на рынке отрывки из фильма и, судя по первоначальной реакции, ожидаем интерес международных закупщиков. Фильм планируется к прокату летом 2020 года".

Среди других компаний и дистрибьюторов, которые будут представлять Москву на кинорынке в Санта-Монике - Art Pictures Studio, Sreda Production Company, KD Studios, Ark Pictures, анимационные студии, телеканал ТНТ и другие.

По информации организаторов Американского кинорынка, в этом году в Санту-Монику приедут свыше 7 тыс. участников из более чем 70 стран мира. В отличие от фестивалей, партнеры кинорынка обсуждают сделки и договоренности не только по готовой продукции, но и на всех стадиях их разработки и производства.