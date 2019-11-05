Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московские компании представят десятки новых работ на открывающемся Американском кинорынке

Его участники обсуждают сделки не только по готовой продукции, но и на всех стадиях ее разработки и производства

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Ежегодный Американский кинорынок (American Film Market) открывается в среду в Санта-Монике (штат Калифорния). В течение недели свою продукцию на этом крупнейшем в мире кинорынке будут представлять также и 15 московских кинокомпаний и студий. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор Московского Экспортного центра (МЭЦ) Кирилл Ильичев.

"Свою продукцию привезут 15 московских кинокомпаний, анимационных студий и дистрибьюторов под единым брендом Created in Moscow ("Создано в Москве" - прим.ТАСС) - общий стенд будет организован МЭЦ", - пояснил он. По словам Ильичева, компании, которые будут представлять Москву на Американском кинорынке, отобраны конкурсной комиссией в составе экспертов МЭЦ, Московской торгово-промышленной палаты, Департамента культуры столицы, а также руководителей отраслевых ассоциаций и фондов, представителей общественных объединений, кинофестиваля "Кинотавр".

"По итогам 2018 года российский экспорт аудиовизуальных и сопутствующих услуг вырос на 5,2% по сравнению с предыдущим годом и составил в общей сложности $210,7 млн, - рассказал руководитель МЭЦ. - Москва уделяет большое внимание поддержке экспорта продукции и услуг творческих отраслей и, в частности, именно кино- и анимационной продукции". "Мы надеемся, что качество проектов московских компаний и грандиозный масштаб Американского кинорынка, суммарный оборот сделок которого каждый год превышает $1 млрд, смогут гарантировать успешные результаты работы всех его участников".

Чернобыль: российская версия

"Мы не первый год участвуем в Американском кинорынке, - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС пиар-директор компании "Централ Партнершип" (ЦПШ) Юлия Калиновская. - Мы выступаем одновременно и в качестве байера (покупателя), и в качестве дистрибьютора. Как байер мы встречаемся с нашими партнерами, отсматриваем большое количество проектов самых разных мировых компаний, и мы выбираем фильмы независимых дистрибьюторов, чтобы приобрести их в наш пакет. С другой стороны, ЦПШ является одним из самых крупных дистрибьюторов российского контента на международной арене".

Компания "Централ Партнершип" представит международным партнерам в Санта-Монике порядка 15 новых проектов. "Основными драйверами нашего пакета на сегодняшний момент является романтическое приключение "Серебряные коньки" (2020, режиссер Михаил Локшин)", фильм "Девятая" (2019, режиссер Николай Хомерики"), картина о Чернобыле режиссера Данилы Козловского и работа студии "Тритэ" "Огонь" (2019, режиссер Алексей Нужный), - отметила Калиновская. - Все проекты разные и в разной степени интересуют байеров, но особый упор мы, пожалуй, делаем на картину "Серебряные коньки".

7 тысяч участников из 70 стран

"Кинокомпания "Марс Медия" представит на Американском кинорынке "Танец с саблями" (2018, режиссер Юсуп Разыков), - сообщила ТАСС руководитель международных продаж компании Мила Розанова. - Это биографический фильм об Араме Хачатуряне, сделанный при сотрудничестве России и Армении, который выходит в прокат в этих двух странах в декабре 2019 года. Картина рассказывает о том, как композитор написал свое самое известное музыкальное произведение всего за восемь часов. Фильм уже продан в Японию, Таиланд, страны Латинской Америки, а в Санта-Монике мы планируем финализировать переговоры еще с несколькими странами".

"Новый проект рынка "Марс Медия"- семейное приключенческое кино "Пальма" (2020) режиссера Александра Домогарова-младшего. Основанная на реальных событиях история преданной овчарки, которая упорно ждала своего хозяина в аэропорту "Внуково", заинтересовала закупщиков из многих европейских и азиатских стран, - отметила Розанова. - Мы будем показывать на рынке отрывки из фильма и, судя по первоначальной реакции, ожидаем интерес международных закупщиков. Фильм планируется к прокату летом 2020 года".

Среди других компаний и дистрибьюторов, которые будут представлять Москву на кинорынке в Санта-Монике - Art Pictures Studio, Sreda Production Company, KD Studios, Ark Pictures, анимационные студии, телеканал ТНТ и другие.

По информации организаторов Американского кинорынка, в этом году в Санту-Монику приедут свыше 7 тыс. участников из более чем 70 стран мира. В отличие от фестивалей, партнеры кинорынка обсуждают сделки и договоренности не только по готовой продукции, но и на всех стадиях их разработки и производства.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Опрос показал готовность россиян работать интенсивнее ради перехода на четырехдневку
В качестве дополнительного выходного дня 59% участников опроса Headhunter выбрали пятницу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС