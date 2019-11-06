Роструд назвал самых востребованных врачей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Работодатели больше всего нуждаются среди врачей в педиатрах и терапевтах, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

"По данным портала Роструда "Работа в России", в настоящее время среди врачей больше всего востребованы врачи-педиатры и врачи-терапевты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из порядка 1,3 млн вакансий база насчитывает более 50 тыс. для врачей разного профиля. Из них 7 тыс. предложений представлено для терапевтов и 5 тыс. - для педиатров.

Третье место по востребованности занимают анестезиологи-реаниматологи (2,2 тыс. вакансий). За ними следуют врачи скорой помощи, неврологи, стоматологи и акушеры-гинекологи (около 1,6 тыс. вакансий). Десятку самых востребованных специализаций замыкают хирурги, врачи общей практики и офтальмологи.

Наибольшая потребность в кадрах зафиксирована в Кемеровской, Ростовской, Свердловской, Саратовской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях. Кроме того, в базе насчитывается около 30 тыс. рабочих мест для медсестер.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала, что дефицит врачей в РФ составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону и только в десяти регионах он превышает 50%. Президент России Владимир Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.