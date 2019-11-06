Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роструд назвал самых востребованных врачей

Работодатели больше всего нуждаются в педиатрах и терапевтах

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Работодатели больше всего нуждаются среди врачей в педиатрах и терапевтах, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

"По данным портала Роструда "Работа в России", в настоящее время среди врачей больше всего востребованы врачи-педиатры и врачи-терапевты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из порядка 1,3 млн вакансий база насчитывает более 50 тыс. для врачей разного профиля. Из них 7 тыс. предложений представлено для терапевтов и 5 тыс. - для педиатров.

Третье место по востребованности занимают анестезиологи-реаниматологи (2,2 тыс. вакансий). За ними следуют врачи скорой помощи, неврологи, стоматологи и акушеры-гинекологи (около 1,6 тыс. вакансий). Десятку самых востребованных специализаций замыкают хирурги, врачи общей практики и офтальмологи.

Наибольшая потребность в кадрах зафиксирована в Кемеровской, Ростовской, Свердловской, Саратовской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях. Кроме того, в базе насчитывается около 30 тыс. рабочих мест для медсестер.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала, что дефицит врачей в РФ составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону и только в десяти регионах он превышает 50%. Президент России Владимир Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСкворцова, Вероника Игоревна
Реклама на ТАСС
"Ъ": "Россети" хотят увеличить планку по выплате дивидендов
В компании заинтересованы в прозрачных и понятных принципах расчета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС