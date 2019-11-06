Первое в ДФО производство полимерных гофрированных труб открылось в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Первое на Дальнем Востоке производство полимерных гофрированных труб запустила в Приморье компания "Пластпродукт". Ранее такие трубы привозили в край из других регионов страны. Инвестиции в проект составили около 30 млн рублей, 22 млн рублей из них помогло привлечь Инвестиционное агентство Приморья в рамках кредита под 6,5%. Об этом в среду сообщил ТАСС директор предприятия Анатолий Глущук.

"В сутки линия сможет производить до 3 километров труб. Наше предприятие поставляет трубы по всему Дальнему Востоку, вплоть до Якутии, Магадана и Чукотки. Полимерные гофрированные трубы легче в монтаже по сравнению с чугунными, бетонными или стальными аналогами, дешевле в производстве и более технологичны. Эти трубы вечные", - рассказал собеседник.

Полимерные гофрированные трубы, которые теперь производит завод, предназначены для водоотведения - канализации, дренажных систем, мелиорации. Предприятие сможет выпускать гофрированные трубы с двойной стенкой диаметром от 110 до 400 миллиметров. Оно обеспечено заказами на полгода вперед.

Как рассказал глава предприятия, в дальнейшем планируется модернизировать линию и производить полимерные гофрированные трубы диаметром до 630 миллиметров.

"Пластпродукт" работает на рынке более 20 лет и производит гладкие напорные трубы для газа, воды, для канализации, электрокабелей. Численность работников завода составляет около 30 человек.

Благодаря комплексному сопровождению Инвестиционного агентства Приморья в 2018 году инвесторы вложили в реализацию проектов в регионе 2,1 млрд рублей и создали 63 новых рабочих места.