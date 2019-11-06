Роскачество проверило ванильный зефир

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Роскачество подвело итоги исследования ванильного зефира и выявило в большей части продукции не заявленные на маркировке консерванты и аллерген. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты проверили 26 наиболее популярных на российском рынке торговых марок данных кондитерских изделий по 179 показателям качества и безопасности. Стоимость зефира на момент закупки составляла от 12,9 рубля до 54,3 рубля за 100 граммов продукта.

"В продукции трех торговых марок выявлена незаявленная в маркировке сорбиновая кислота (Е200), в одной ТМ - незаявленная в составе бензойная кислота, в 13 торговых марках - сернистая кислота", - отмечается в сообщении.

При изучении маркировки эксперты Роскачества выявили в зефире сразу нескольких торговых марок нарушения соответствующего технического регламента. Как отметили в организации, практически 12 производителей, вопреки требованиям, не обозначили на этикетке информацию о том, что в продукте содержится аллерген - диоксид серы. Также эксперты зафиксировали три несоответствия в указании массы нетто продукта и 10 расхождений в фактическом и заявленном количестве углеводов.

При этом, согласно результатам испытаний, вся продукция была признана безопасной. Качество ванильного зефира определялось, в первую очередь, по массовой доле фруктового сырья, которого в соответствии с ГОСТом должно быть не менее 11%. Как отмечают эксперты, восемь торговых марок соответствуют не только требованиям ГОСТа, но и опережающим стандартам Роскачества, согласно которым массовая доля сырья в зефире должна быть не менее 20%. Чуть меньше фруктового сырья было зафиксировано в зефире 11 торговых марок, при этом они все соответствуют требованиям ГОСТа.

В зефире семи производителей доля фруктового сырья составляет менее 11%. Как пояснили в Роскачестве, нарушителями по данному показателю официально можно признать лишь три торговые марки - те, которые производятся в соответствии с требованиями ГОСТ. Остальные четыре торговые марки заявили, что производятся по ТУ, поэтому формально признать их нарушителями нельзя. В Роскачестве также сообщили о том, что в ходе органолептической экспертизы у специалистов не возникло претензий к запаху, вкусу, консистенции и внешнему виду зефира, а также они не нашли в нем синтетических красителей.