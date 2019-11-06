Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскачество проверило ванильный зефир

Как сообщили в ведомстве, в большей части продукции 26 наиболее популярных торговых марок данных кондитерских изделий эксперты выявили не заявленные на маркировке консерванты и аллерген
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Роскачество подвело итоги исследования ванильного зефира и выявило в большей части продукции не заявленные на маркировке консерванты и аллерген. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты проверили 26 наиболее популярных на российском рынке торговых марок данных кондитерских изделий по 179 показателям качества и безопасности. Стоимость зефира на момент закупки составляла от 12,9 рубля до 54,3 рубля за 100 граммов продукта.

"В продукции трех торговых марок выявлена незаявленная в маркировке сорбиновая кислота (Е200), в одной ТМ - незаявленная в составе бензойная кислота, в 13 торговых марках - сернистая кислота", - отмечается в сообщении.

При изучении маркировки эксперты Роскачества выявили в зефире сразу нескольких торговых марок нарушения соответствующего технического регламента. Как отметили в организации, практически 12 производителей, вопреки требованиям, не обозначили на этикетке информацию о том, что в продукте содержится аллерген - диоксид серы. Также эксперты зафиксировали три несоответствия в указании массы нетто продукта и 10 расхождений в фактическом и заявленном количестве углеводов.

При этом, согласно результатам испытаний, вся продукция была признана безопасной. Качество ванильного зефира определялось, в первую очередь, по массовой доле фруктового сырья, которого в соответствии с ГОСТом должно быть не менее 11%. Как отмечают эксперты, восемь торговых марок соответствуют не только требованиям ГОСТа, но и опережающим стандартам Роскачества, согласно которым массовая доля сырья в зефире должна быть не менее 20%. Чуть меньше фруктового сырья было зафиксировано в зефире 11 торговых марок, при этом они все соответствуют требованиям ГОСТа.

В зефире семи производителей доля фруктового сырья составляет менее 11%. Как пояснили в Роскачестве, нарушителями по данному показателю официально можно признать лишь три торговые марки - те, которые производятся в соответствии с требованиями ГОСТ. Остальные четыре торговые марки заявили, что производятся по ТУ, поэтому формально признать их нарушителями нельзя. В Роскачестве также сообщили о том, что в ходе органолептической экспертизы у специалистов не возникло претензий к запаху, вкусу, консистенции и внешнему виду зефира, а также они не нашли в нем синтетических красителей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Ъ": экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
По данным издания, фундаментальными причинами роста поставок автопрома стали слабый внутренний спрос и государственная система поддержки экспорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС