В Дербенте в муниципальную собственность вернули более 200 га земель

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Мэр дагестанского Дербента Хизри Абакаров сообщил в интервью ТАСС, что за год его работы в этой должности властям города удалось вернуть в муниципальную собственность более 200 га земель.

"Сейчас возвращаем очень много земель, которые до этого были распроданы. Уже вернули около 200 гектаров, которые были в частных руках. <…> Сделки были проведены неправильно, и мы смогли вернуть по закону", - сказал Абакаров.

Он добавил, что возвращенные земли будут использоваться для реализации социально-значимых проектов, в том числе строительства школ и детских садов, в рамках республиканской программы комплексного развития Дербента, рассчитанной до 2023 года.