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Вместо аэропорта в Дербенте построят вертолетные площадки

Они смогут приземляться в городе на нескольких площадках, в том числе и недалеко от крепости Нарын-Кала

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Проект строительства аэропорта в Дербенте не рассматривается из-за экономической нецелесообразности, вместо него в городе будут обустроены вертолетные площадки, сообщил в интервью ТАСС мэр Хизри Абакаров.

"Аэропорта не будет, его экономически не выгодно строить. <…> Для малой авиации у нас будут обустроены вертолетные площадки. Вертолеты <…> смогут приземляться у нас в городе на нескольких площадках, в том числе и недалеко от крепости Нарын-Кала. Это наш совместный проект с махачкалинским аэропортом", - сказал Абакаров.

По его словам, аэропорт в Махачкале уже приобрел несколько вертолетов, арендовать которые может любой желающий. "До сих пор аренда вертолета в республике обходилась от 800 тыс. до 1,1 млн рублей, потому что машина прилетала из Пятигорска или Минвод. Сегодня аренда вертолета обходится от 100 тыс. рублей в час", - отметил мэр Дербента.

Кроме того, по его словам, совместно с аэропортом власти Дербента работают над проектом запуска скоростного поезда. "Это скоростной экспресс-поезд от аэропорта до Дербента и, если получится, далее от Дербента до Баку - по уже существующим железнодорожным путям. Чтобы каждый прилетающий в Дагестан, в том числе и турист, мог быстро, и главное, безопасно добраться в Дербент", - пояснил Абакаров.

Осенью 2018 года глава Дагестана Владимир Васильев сообщил журналистам, что обсуждается проект создания в Дербенте аэродрома. В 2015 году о возможности строительства аэропорта в Дербенте структурами предпринимателя Сулеймана Керимова в интервью ТАСС говорил замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

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