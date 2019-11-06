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"Яндекс" научил "Алису" первому иностранному языку

Компания запустила сервис в Турции

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" запустил голосового помощника "Алиса" в "Яндекс.Навигаторе" в Турции. Как сообщили в компании, турецкий стал первым иностранным языком, на котором "заговорила" "Алиса".

"В турецком "Яндекс.Навигаторе" "Алиса" умеет почти все то же самое, что и в российском, например она поможет найти нужный адрес или место и построить до него маршрут, сообщить погоду в городе и рассказать о ситуации на дорогах. Вести по маршруту во время поездки "Алиса" тоже умеет - если выбрать ее в качестве диктора", - говорится в сообщении "Яндекса".

Кроме того, отмечают в компании, "Алиса" умеет поддерживать разговор: все сценарии, включая ответы помощника на разные вопросы, были написаны специально для Турции. Озвучивает "Алису" в турецкой версии профессиональный диктор Селяй Ташдоген, добавили в "Яндексе".

"Яндекс.Навигатор" работает в Турции с 2013 года. Ежемесячная аудитория приложения в стране составляет более 4 млн пользователей.

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