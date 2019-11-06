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Активность в сфере услуг в России в октябре выросла до 55,8 пункта

Месяцем ранее индекс PMI находился на отметке 53,6 пункта

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в октябре 2019 года поднялся до отметки 55,8 пункта против 53,6 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Октябрьские данные исследования PMI указали на существенное расширение деловой активности по всему сектору российской сферы услуг - в основном на фоне резкого роста новых заказов. В начале четвертого квартала спрос со стороны как внешних, так и внутренних клиентов увеличился, причем новые заказы из-за рубежа росли самыми быстрыми темпами с мая. Рост занятости был умеренным, вследствие чего сокращение незавершенных работ было минимальным за пять месяцев", - отмечают в агентстве.

Индекс PMI является одним из важнейших опережающих экономических индикаторов. Значение показателя PMI ниже 50 пунктов указывает на замедление деловой активности, а выше этого уровня - на ее рост.

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