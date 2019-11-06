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"Ъ": экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

По данным издания, фундаментальными причинами роста поставок автопрома стали слабый внутренний спрос и государственная система поддержки экспорта

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".

По мнению экспертов, фундаментальными причинами роста поставок автопрома стали слабый внутренний спрос и государственная система поддержки экспорта, на которую в этом году было направлено около 4,5 млрд рублей, уточняется в сообщении.

Основными странами, куда РФ экспортирует автомобили и комплектующие, стали Белоруссия (27%) и Казахстан (23%). Также среди крупных направлений можно выделить Турцию (7%), Чехию (6,3%), Узбекистан (6%) и Китай (5%). Причем наибольший вклад в рост экспорта, как пишет "Ъ", внесли легковые автомобили (41% роста) и прицепы (34%). Заметными были и поставки спецавтотранспорта (11%) и грузовиков (4%).

По статистике ФТС, экспорт легковых автомобилей (в штуках и деньгах) в январе-августе 2019 года вырос на 27,8%, до 73,4 тыс. штук и на 32,1%, до одного млрд долларов США. Поставки грузовиков увеличились до 8,4 тыс. штук (+0,1%) и до $218,5 млн (+12,7%).

Продажи автомобилей в РФ сократились на 2%, до 1,27 млн штук. При этом производство легковых автомобилей выросло до 1,1 млн штук (+1,1%), грузовых - до 14,5 тыс. машин (+5,7%), пишет издание со ссылкой на сообщение Росстата.

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Россия
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