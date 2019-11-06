ЦБ отозвал лицензию на добровольное личное страхование у СК "АСКО-Жизнь"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Банк России приказом от 5 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни у общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АСКО-Жизнь", следует из сообщения регулятора.

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с добровольным отказом страховой компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 30 сентября 2019 года).

"АСКО-Жизнь" образовано в июле 2006 года и специализируется на страховании жизни. По информации на сайте страховщика, компания входит в число 20 крупнейших страховщиков России, специализирующихся на страховании жизни, а также в топ-5 крупнейших страховщиков жизни в Татарстане.