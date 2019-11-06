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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за девять месяцев выросла на 25%

Она составила 550 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль компании "Роснефть", относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года выросла на 25%, до 550 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль в III квартале составила 225 млрд рублей, что на 16% выше II квартала и связано со значительным ростом операционной прибыли, сообщила компания. Выручка за девять месяцев выросла на 6,2%, до 6,45 трлн рублей.

Капитальные затраты "Роснефти" за девять месяцев сократились на 6,4%, до 634 млрд рублей. Компания отметила, что продолжает работу над опциями выравнивания профиля капитальных вложений крупных проектов с учетом продления квот на ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

В III квартале показатель EBITDA "Роснефти" составил 554 млрд рублей, увеличившись на 7,6% в рублевом выражении по сравнению со II кварталом. Увеличение показателя связано с ростом объемов реализации нефтепродуктов и нефти на рынках присутствия компании, а также снижением общехозяйственных и административных расходов, поясняется в сообщении "Роснефти". EBITDA за девять месяцев выросла на 1,5% и составила 1,6 трлн рублей.

"Роснефть" за январь - сентябрь 2019 года снизила чистый долг и торговые обязательства на 113 млрд рублей, сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 14,1%, или на 820 млрд рублей.

Свободный денежный поток в компании в III квартале 2019 года составил 281 млрд рублей, за девять месяцев - 613 млрд рублей.

Чистый долг и торговые обязательства

"Роснефть" за январь - сентябрь 2019 года снизила чистый долг и торговые обязательства на 113 млрд рублей, сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 14,1%, или на 820 млрд рублей. 

"С начала года компания сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 14,1%, или практически на 820 млрд рублей. Чистый долг и торговые обязательства сократились на 113 млрд руб. за 9 месяцев", - отмечается в сообщении.

Свободный денежный поток в компании в третьем квартале 2019 года составил 281 млрд рублей, за девять месяцев - 613 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (10:29 мск) - добавлены подробности.

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