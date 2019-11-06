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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

"Роснефть" завершит оценку ущерба от ЧП на "Дружбе" после получения всех претензий

При этом в компании заявили, что смогли компенсировать падение добычи из-за приостановки транзита

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" завершит оценку ущерба от ЧП на "Дружбе" после получения всех претензий контрагентов. Об этом говорится в отчете компании за девять месяцев.

В документе также содержится комментарий исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, в котором отмечается, что компания в третьем квартале 2019 года компенсировала падение добычи нефти, вызванное в предыдущие месяцы приостановкой транзита по нефтепроводу "Дружбе".

"Компания смогла увеличить добычу жидких углеводородов квартал к кварталу и частично компенсировать падение, зафиксированное во втором квартале в результате ограничения приема нефти в систему магистральных трубопроводов "Транснефть". Мы восстановили объемные показатели в нефтепереработке и усилили позиции на традиционных для нас рынках", - сообщил он.

Транзит по "Дружбе" приостанавливался в мае из-за загрязнения магистрали хлорорганикой. В начале июня экспорт нефти по трубопроводу возобновился.

Теги
РоссияДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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