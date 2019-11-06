На Tmall открылся магазин российских продуктов питания

ШАНХАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Национальный интернет-магазин продовольственных товаров из России открылся на платформе Tmall Food & Fresh - продовольственном сегменте одной из крупнейших китайских b2c-платформ Tmall.com, входящей в состав Alibaba Group.

Соглашение об открытии магазина российских продуктов питания подписано на проходящей в Шанхае Китайской международной импортной выставке (CIIE). Соответствующая церемония была проведена на стенде Российского экспортного центра (РЭЦ).

Подписи под документом поставили старший вице-президент РЭЦ Алексей Кожевников, а также представители площадки Tmall Food & Fresh и компании электронной торговли Epinduo.

Соглашение о создании специализированного национального интернет-магазина продовольственных товаров из РФ Российский экспортный центр (РЭЦ) и китайская компания Epinduo подписали в ходе Восточного экономического форума 4 сентября.

Отвечая на вопрос ТАСС Алексей Кожевников сообщил, что год назад компания Alibaba выразила готовность к новому формату сотрудничества. Речь идет об организации национальных павильонов на своей платформе. "После этого заявления мы в течение года быстро вступили в переговоры и достигли договоренности. Китайская сторона предложила нам несколько операторов на своей площадке", - рассказал он, уточнив, что выбор был сделан в пользу компании Epinduo, которая взяла на себя работу по организации павильона.

"До конца года открытие официальное состоялось, сам магазин готов. Мы рассчитываем, что до конца года около 100 наших российских компаний готовы будут зарегистрироваться в этом магазине", - рассказал вице-президент РЭЦ.

По его словам, в числе требований к компаниям для входа на эту площадку, в частности, срок годности товара не менее шести месяцев, защищенная торговая марка, а также готовность обеспечивать растущие объемы продаж.

"Мы ожидаем, что это будет консолидированный выход на китайский рынок именно российским павильоном, увеличит интерес китайских компаний к продуктам, даст больший промоушн и больший объем продаж. Мы рассчитываем на рост продаж наших компаний", - добавил Кожевников.