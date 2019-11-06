Макрон рассчитывает на прогресс по реформе ВТО в ближайшие недели

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на продвижение переговоров с КНР о реформе ВТО в ближайшие недели.

"Я желаю, чтобы КНР и ЕС могли вместе продвигаться по пути реформирования ВТО в ближайшие недели и чтобы до следующего саммита G20 мы могли бы добиться прогресса", - сказал французский лидер в среду во время совместного с председателем КНР Си Цзиньпином заявления для прессы в Пекине.

Макрон добавил, что "Китай и Европа стремятся к открытой глобализации", напомнив при этом, что "открытость подразумевает следование правилам игры, принятым и применяемым всеми".

"Это смысл реформирования ВТО, которого мы желаем, потому что коммерческая глобализация отвечает разрывам в мировой экономике, которые повлекли за собой глубокий рост неравенства и которые объясняют рост напряженности и оспаривание международной системы, в которой мы развивались в последние годы", - подчеркнул президент. Заявление Макрона транслировалось пресс-службой Елисейского дворца в приложении Periscope.