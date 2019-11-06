Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Макрон рассчитывает на прогресс по реформе ВТО в ближайшие недели

Французский лидер добавил, что "Китай и Европа стремятся к открытой глобализации", напомнив при этом, что "открытость подразумевает следование правилам игры, принятым и применяемым всеми"
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон Артем Иванов/ТАСС
Описание
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
© Артем Иванов/ТАСС

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на продвижение переговоров с КНР о реформе ВТО в ближайшие недели.

"Я желаю, чтобы КНР и ЕС могли вместе продвигаться по пути реформирования ВТО в ближайшие недели и чтобы до следующего саммита G20 мы могли бы добиться прогресса", - сказал французский лидер в среду во время совместного с председателем КНР Си Цзиньпином заявления для прессы в Пекине.

Макрон добавил, что "Китай и Европа стремятся к открытой глобализации", напомнив при этом, что "открытость подразумевает следование правилам игры, принятым и применяемым всеми".

"Это смысл реформирования ВТО, которого мы желаем, потому что коммерческая глобализация отвечает разрывам в мировой экономике, которые повлекли за собой глубокий рост неравенства и которые объясняют рост напряженности и оспаривание международной системы, в которой мы развивались в последние годы", - подчеркнул президент. Заявление Макрона транслировалось пресс-службой Елисейского дворца в приложении Periscope.

Теги
КитайФранцияСи ЦзиньпинМакрон, Эмманюэль
Реклама на ТАСС
Медведев направил приветствие участникам форума "Успешная семья - успешная Россия!"
Премьер-министр отметил, что продукция и услуги семейных предприятий отличаются высоким качеством
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС