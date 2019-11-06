Медведев направил приветствие участникам форума "Успешная семья - успешная Россия!"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия!". Текст приветствие опубликован в среду на сайте правительства РФ.

"Сегодня малый и средний бизнес - один из факторов роста национальной экономики. Именно поэтому государство уделяет серьезное внимание увеличению числа занятых в этой сфере. Оказывает поддержку малым и средним предприятиям, многое делает для сокращения административной нагрузки, доступа к льготным кредитам", - говорится в приветствии.

По словам Медведева, ежегодно число семейных предприятий в России растет. Предприниматели, которые представляют на форуме компании из 85 регионов РФ, являются ярким примером успешного семейного бизнеса, добавил премьер. "Практика показывает, что такие компании отличаются стабильностью, а их продукция и услуги - высоким качеством", - отметил он.

Форум "Успешная семья - успешная Россия!" проходит в Москве 6-8 ноября в целях популяризации семейного бизнеса в России. В рамках форума участники обсудят, как создать благоприятную среду для семейного предпринимательства и придать новый импульс его развитию.