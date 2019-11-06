Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев направил приветствие участникам форума "Успешная семья - успешная Россия!"

Премьер-министр отметил, что продукция и услуги семейных предприятий отличаются высоким качеством

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия!". Текст приветствие опубликован в среду на сайте правительства РФ.

"Сегодня малый и средний бизнес - один из факторов роста национальной экономики. Именно поэтому государство уделяет серьезное внимание увеличению числа занятых в этой сфере. Оказывает поддержку малым и средним предприятиям, многое делает для сокращения административной нагрузки, доступа к льготным кредитам", - говорится в приветствии.

По словам Медведева, ежегодно число семейных предприятий в России растет. Предприниматели, которые представляют на форуме компании из 85 регионов РФ, являются ярким примером успешного семейного бизнеса, добавил премьер. "Практика показывает, что такие компании отличаются стабильностью, а их продукция и услуги - высоким качеством", - отметил он.

Форум "Успешная семья - успешная Россия!" проходит в Москве 6-8 ноября в целях популяризации семейного бизнеса в России. В рамках форума участники обсудят, как создать благоприятную среду для семейного предпринимательства и придать новый импульс его развитию.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Минфин закупит валюту на 228,2 млрд рублей допдоходов от нефти
Покупка будет проходить с 8 ноября по 5 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС