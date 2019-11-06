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МИД Китая потребовал от США следовать резолюциям ООН и снять экономическую блокаду с Кубы

Односторонние меры негативно сказываются на международной торговле, считают в ведомстве

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Китайские власти считают неправомерной экономическую блокаду Кубы Соединенными Штатами и требуют от Вашингтона немедленно отменить односторонние меры, которые негативно сказываются на международной торговле. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Совет Безопасности ООН уже 27 лет подряд утверждает резолюции, согласно которым Соединенные Штаты должны снять экономическую, торговую и финансовую блокаду с Кубы, - отметил он на регулярном брифинге. - Крайне досадно, что все эти решения за многие годы так и не были реализованы на практике, американское эмбарго в отношении Гаваны продолжает действовать и даже ужесточилось в последнее время. Китайская сторона требует, чтобы Вашингтон в кратчайшие сроки свернул политику блокады по отношению к Кубе".

По словам дипломата, меры Вашингтона негативно отражаются на свободе международной торговли и судоходства. Гэн Шуан подчеркнул, что КНР решительно против односторонних мер, которые США применяют в отношении других стран, будь то силовое воздействие, политические или экономические рычаги по оказанию давления.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении этой страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Теги
СШАКубаКитайТрамп, Дональд
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