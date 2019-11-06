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Комитет ГД одобрил законопроект о зачислении процентов по счетам в рамках гособоронзаказа

Документ был инициирован правительством

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, регламентирующий нормы зачисления процентов по остаткам на счетах в уполномоченных банках для госконтрактов по гособоронзаказу. Документ был инициирован правительством РФ. Комитет является соисполнителем по законопроекту.

Анализ результатов исполнения контрактов по гособоронзаказу показал, что существует практика заключения головными исполнителями с уполномоченными банками договоров о поддержании на отдельных счетах остатков денежных средств, в том числе "неснижаемых" остатков, с начислением процентов, что не запрещено действующим законодательством, отмечается в пояснительной записке. При этом эти проценты могут быть зачислены на любой счет, указанный в договоре, что создает предпосылки для нецелевого использования этих средств. Счетная палата рекомендует урегулировать этот вопрос, отмечают в кабмине.

Законопроект устанавливает режим использования отдельного счета: он содержит требование о зачислении только на отдельный счет суммы процентов, уплачиваемых уполномоченным банком в соответствии с условиями договора, предусматривающего выплату процентов за пользование денежными средствами на таком счете, в течение определенного периода времени (неснижаемый остаток).

Перечень информации, передаваемой уполномоченным банком в единую информационную систему о расчетах по гособоронзаказу, дополняется информацией об открытых отдельных счетах, что позволит госзаказчику своевременно получать данные о дополнительных условиях по использованию денежных средств, находящихся на отдельном счете (в частности, о поддержании "неснижаемого" остатка).

Предусмотренные законопроектом изменения позволят "обеспечить соблюдение принципа целевого расходования средств, предназначенных на выполнение государственного оборонного заказа, а также прозрачность совершаемых головным исполнителем (исполнителем) операций с такими денежными средствами", отмечается в пояснительной записке.

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