ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Банк России назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей. Это следует из выступления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.

"Сейчас к системе (Система быстрых платежей - прим. ТАСС) подключились 10 из 11 системно значимых банков, один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе", - сказала она.

Набиуллина также сообщила, что к системе на данный момент подключились 25 российских банков, объем операций превысил 35 млрд рублей.

Системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября этого года, а банки с универсальной лицензией могут это сделать до 1 октября 2020 года. Сбербанк как системно значимый банк до сих пор этого не сделал.