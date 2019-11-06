Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минфин выступает за повторное рассмотрение вопроса приватизации крупнейших госкомпаний

По словам замминистра Алексея Моисеева, приватизация может быть осуществлена в 2021 году

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ предложил повторно рассмотреть вопрос приватизации "Транснефти", "Россетей", РЖД, "Русгидро" и "Аэрофлота", сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы действительно предложили повторно рассмотреть вопрос о приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей" и "Русгидро", - отметил Моисеев.

По его словам, приватизация компаний может быть осуществлена в 2021 году.

"Навряд ли это 2020 год, во всяком случае уж такие компании, как "Роснефть" и РЖД, точно. Я думаю, что это 2021 год", - считает замминистра финансов.

По словам Моисеева, позиция Минфина состоит в снижении доли государственного участия в уставных капиталах указанных компаний до 50% плюс одна акция. "Позиция ровно такая, как ее озвучил министр, что везде, где у нас значительно больше, чем 50% +1 акция, надо внимательно посмотреть, насколько это обосновано. Есть случаи, когда это обосновано. Связано это с тем, что наличие публично торгуемых акций предполагает значительно больше прозрачности, а в нынешних условиях это не всегда оптимально", - добавил Моисеев.

Как отмечает замминистра финансов, спрос на акции указанных компаний является высоким. "Индекс Московской биржи сейчас вполне хороший, если не считать последних нескольких недель, в целом он нормальный. Это говорит о том, что спрос на акции есть. Если цены на акции растут, значит покупатели есть", - сказал Моисеев.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство в ближайшее время приступит к подготовке более амбициозного плана приватизации. По его словам, правительству необходимо еще раз составить список госактивов, в которых РФ не обязательно оставаться. Первый вице-премьер подчеркнул, что более амбициозный план нужен не для наполнения бюджета, а для снижения доли государства в экономике России.

В новость были внесены изменения (11:46 мск) - добавлены подробности.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияМоисеев, Алексей Владимирович
Реклама на ТАСС
Минфин закупит валюту на 228,2 млрд рублей допдоходов от нефти
Покупка будет проходить с 8 ноября по 5 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС