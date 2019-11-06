ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Будем усиливать надзор и проверки, чтобы банки организовывали защиту персональных данных", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что "назрел системный подход" к решению этой проблемы.

Об усилении ответственности за кражу личных данных клиентов банков также заявлял глава Сбербанка Герман Греф. В начале октября 2019 года Сбербанк сообщал, что завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов. В результате был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию. В банке отмечали, что дальнейшая угроза утечки клиентских данных отсутствует.

Накануне также стало известно, что личные данные клиентов Альфа-банка и "АльфаСтрахования" оказались выставлены на продажу на специализированном форуме - примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов "АльфаСтрахования".