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ЦБ зафиксировал высокие темпы прироста ипотеки

Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что доступность этого вида кредита возрастает

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Банк России видит высокие темпы прироста ипотеки, что означает, в том числе, увеличение доступности такого вида кредита. Об этом, выступая в Совете Федерации, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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"Ипотечный сегмент кредитования развивается очень активно. Прирост - там у нас запаздывающая статистика по ипотеке - около 20% сейчас. Это высокие темпы прироста ипотеки, - сказала она. - Это означает, что доступность ипотеки возрастает".

Набиуллина отметила, что большой темп роста ипотеки фиксируется в последние несколько месяцев.

"Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков", - добавила она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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