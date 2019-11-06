Россия за 10 месяцев снизила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 1,2%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе - октябре 2019 года уменьшился по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 1,2%, до $172,8 млрд. Такую статистику приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

При этом в октябре стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья сократился на 3,7% по отношению к предыдущему месяцу и составил $17,17 млрд, отмечается в сообщении ведомства.

В октябре импорт химической продукции в РФ снизился на 11,7% по сравнению с сентябрем и достиг 3,25 млрд долларов, текстильных изделий и обуви - на 7,1% до $1,09 млрд. Ввоз машиностроительной продукции уменьшился на 0,8%, до $8,63 млрд.

При этом, по данным ФТС, ввоз продовольственных товаров и сырья для их производства в РФ увеличился на 5,3% - до $1,83 млрд.