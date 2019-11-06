Титов предложил не возбуждать административные дела против бизнеса без фиксации вреда

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил запретить возбуждение административных дел в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без зафиксированного вреда жизни и здоровью людей и окружающей среде. Соответствующие поправки в статью 28.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Титов направил рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, сообщила в среду пресс-служба бизнес-омбудсмена.

"Предложено включить в статью 28.1 КоАП норму, согласно которой дела об административных правонарушениях (за исключением правонарушений в области дорожного движения) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут быть возбуждены без проведения контрольных и надзорных мероприятий только в том случае, если зафиксирован уже причиненный вред жизни и здоровью людей, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, либо зафиксирована угроза чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Данные предложения бизнес-омбудсмена мотивированы тем, что определение "достаточности данных" для возбуждения дела об административном правонарушении не регулируется законом. Такая коллизия дает почву для злоупотребления полномочиями должностными лицами, подчеркивает пресс-служба. "Например, с целью обхода согласования внеплановых проверок прокуратурой", - отмечается в сообщении.

По данным Института проблем правоприменения Европейского университета, с января по август 2019 года общее число внеплановых проверок составило 304 тыс. - против 234 тыс. за тот же период 2018 года. Эти данные расходятся с цифрами Генеральной прокуратуры РФ. Так, по данным ведомства, на 2019 год прокуроры согласовали 460 тыс. плановых проверок из 690 тыс., предложенных контрольными органами. В 2018 году было согласовано 350 тыс. из 412 тыс. проверок. Как отмечают в пресс-службе бизнес-омбудсмена, в конце октября первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман направил Титову письмо, в котором поддержал предложения по смягчению статьи 28.1 КоАП РФ.