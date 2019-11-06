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Объем розничного интернет-экспорта из России может превысить $800 млн в 2019 году

Согласно исследованию компании eBay и агентства Data Insight, рынок розничного онлайн-экспорта из России растет третий год подряд темпами в среднем более 20%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Объем розничного онлайн-экспорта материальных товаров из РФ по итогам 2019 года может увеличиться по сравнению с прошлым годом на 24% и достичь $817 млн. Об этом говорится в совместном исследовании компании eBay и агентства Data Insight.

Как отмечают эксперты, рынок розничного онлайн-экспорта из России растет третий год подряд темпами в среднем более 20%. Если в 2016 году рынок оценивался в $430 млн, то в 2017 году его оценили в $550 млн, в 2018 году - $659 млн. В 2019 году, согласно прогнозу, основанному на данных за первые три квартала, объем этого рынка составит $817 млн. Прогнозируется, что 67% рынка (или $548 млн) придется на платформы продаж, 33% (или $269 млн) - на российские интернет-магазины.

Что касается отправлений, то их количество по итогам 2019 года может увеличиться в 1,5 раза - до 15,7 млн посылок. При этом 31% посылок (или около 4,8 млн) придется на маркетплейсы, в частности eBay и Amazon, порядка 11 млн - на интернет-магазины.

По данным аккаунтов на eBay, число розничных онлайн-экспортеров, торгующих через маркетплейс, растет - за период с 2018 по 2019 год их количество увеличилось на 14% и приблизилось к 30 тыс. Самыми активными из них являются предприниматели из Москвы (22,3%), Санкт-Петербурга (12,6%) и Московской области (7,2%).

Направления экспорта

Согласно исследованию, наиболее перспективным направлением экспорта для малых и средних предпринимателей является дальнее зарубежье. Почти половина оборота предпринимателей, торгующих через eBay, приходится на США (47%). Также в пятерку входят Великобритания (6%), Германия (5,5%), Канада (4%) и Австралия (3%).

Что касается выручки общего числа экспортеров, ее основная доля среди стран СНГ приходится на представителей таможенного союза - Белоруссия (21,8%) и Казахстан (12,9%), а среди стран дальнего зарубежья лидером остается США (20,4%). "Это связано с тем, что крупные интернет-магазины ориентируются преимущественно на страны Таможенного союза, создавая тем самым экспортную инфраструктуру, которая впоследствии позволит предпринимателям осваивать дальнее зарубежье", - поясняется в исследовании.

Кроме того, в 2019 году основная часть выручки от общего числа экспортных заказов приходится на категорию "Мода" и составляет 39%, затем идут "Коллекционные товары" (15%) и "Электроника" (12%). По распределению выручки по товарным категориям eBay, лидерами рейтинга также являются "Мода" (28%), "Коллекционные товары" (22%) и "Электроника" (16%). Самыми динамично развивающимся оказались "Красота и здоровье" (+24%), "Дом и сад" (+10%) и "Запчасти" (+9%).

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