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Реформа ОСАГО

Число жалоб на ОСАГО с начала года упало на 40%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в основном люди жалуются на применение коэффициента "бонус-малус"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Количество жалоб на страхование по ОСАГО с начала года сократилось на 40%, при этом стоимость полисов снизилась в 63 регионах РФ. Об этом на заседании Совета Федерации сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Количество жалоб на ОСАГО существенно снизилось за год на 40%. То есть мы считаем, что те комплексные меры, которые предпринимались и предпринимаются, - они дают свой эффект. В основном люди жалуются на применение коэффициента "бонус-малус", - сказала Набиуллина.

Всего, по ее словам, с начала года в ЦБ поступило более 205 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, большинство из которых касались банков. Жалобы на страховые компании из общей массы обращений составили около 30%.

"В среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7% в результате принятых мер. Цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей", - добавила Набиуллина.

По данным регулятора, в ряде регионов, в том числе Пермском крае, Саратовской и Вологодской областях, снижение цен на полисы ОСАГО составило около 10%.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаРеформа ОСАГО
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