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Эксперты прогнозируют увеличение экспорта рыбы из России до $4,83 млрд

По сравнению с показателем за 2018 год рост составит 12,7%, уверен президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский экспорт рыбы и морепродуктов по итогам 2019 года может вырасти на 12,7% по сравнению с показателем за 2018 года и составит $4,83 млрд. Такой прогноз содержится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"По оценкам ВАРПЭ, по итогам 2019 года российский экспорт рыбопродукции увеличится примерно на 3,1% до 1,832 млн тонн, а по стоимости вырастет на 12,7%, до $4,83 млрд", - приводятся в сообщении слова президента ассоциации Германа Зверева.

Он отметил, что, по данным ФТС, за восемь месяцев 2019 года объем экспорта водных биоресурсов из России в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8,2%, до 1,187 млн тонн, а по стоимости - на 18,7%, до $2,869 млрд. По мнению главы ВАРПЭ, на рост стоимости экспортных поставок оказывает влияние укрепление мировых цен на белую рыбу и ее филе, в частности, минтай.

"Экспорт минтая вырос на 16,6%, до 610 тыс. тонн, при этом стоимость на 41,8% выше, чем годом ранее. В целом за прошедшие восемь месяцев стоимость экспорта мороженого минтая в денежном выражении достигла $758 млн", - подтверждает тенденцию роста стоимости экспорта президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Кроме того, минтай лидирует по экспортным поставкам продукции глубокой переработки: на его филе приходится 72% от общего экспорта филе из России. В январе-августе 2019 года объем поставок филе минтая на мировые рынки остался на уровне 2018 года - около 40 тыс. тонн, однако, в денежном выражении вырос более чем на 19%, добавил он.

Экспортные рынки

Как отметили в ВАРПЭ, главным экспортным рынком по-прежнему остается Китай, на который приходится около 70% всего объема экспорта, второе место делят Европа и Республика Корея. "Целый ряд стран закрыт для российского рыбного экспорта, и мы рассчитываем на содействие Россельхознадзора и МИД. Например, Бразилия - это рынок, на который мы могли бы поставлять около 30-40 тыс. тонн филе трески и минтая", - отметил Зверев.

Он пояснил, что российским рыбопромышленным предприятиям в отличие от иностранных не разрешено координировать внешнеэкономическую деятельность: ФАС квалифицирует такую активность как картель. "Если не изменить такое положение дел - целевой показатель экспорта в $8,5 млрд останется недостижимым. И, конечно, необходимо поэтапно (в течение 5-6 лет) удвоить охват экологической сертификацией российских промыслов, включая поэтапное становление национальной экосертификации", - уверен он.

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