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Работа по созданию филиалов Центра подготовки космонавта на Кавказе начнется в 2020 году

Для филиалов Центра подготовки космонавтов рассматриваются Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Роскосмос начнет разворачивать филиалы Центра подготовки космонавтов в республиках Северного Кавказа в 2020 году. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПО "Полет" в Омске.

"Горная и парашютная подготовка будет проводиться на тех базах Центра подготовки космонавтов, которые мы планируем как филиалы развернуть в республиках Северного Кавказа. Я думаю, что уже в следующем году мы по намеченному плану такую деятельность начнем", - сказал Рогозин.

По словам гендиректора Роскосмоса, скорее всего, они появятся в нескольких республиках, поскольку их главы "очень заинтересованы в том, чтобы на их территории проходили такие важные исторические события".

В августе на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" Рогозин заявлял, что Роскосмос рассматривает возможность создания Центра подготовки космонавтов в одном из регионов СКФО. По его словам, в частности, речь может идти о горной и парашютной подготовке.

В сентябре во время посещения Балтийского государственного технического университета "Военмех" в Санкт-Петербурге Рогозин сообщил, для филиалов Центра подготовки космонавтов рассматриваются несколько регионов СКФО, в том числе Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОДагестанКабардино-БалкарияЧечняСтавропольский крайОмская область
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