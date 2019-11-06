Волин назвал экономически выверенной модель мультиплексов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Переход на модель цифровых мультиплексов является экономически выверенным, кроме того, федеральные каналы не готовы развиваться по иному пути. Об этом сообщил в среду замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на полях Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст ранее назвал ошибкой создание в России цифровых мультиплексов, которые не способны поддерживать современные форматы вещания HD и Super-HD. По его мнению, эту фазу развития технологий в стране стоило пропустить и сосредоточиться на технологии 5G.

"Мы не видим готовности со стороны наших телевизионных каналов федеральных за это заплатить в настоящий момент, поэтому та модель, на которую мы сейчас перешли, абсолютно экономически выверена, по крайней мере имеет право на существование", - сказал Волин.

Ранее он заявил, что Минкомсвязь не считает программу цифровизации российского телевидения ошибкой, "потому что за счет ее реализации свыше 50 млн человек смогли радикально улучшить свое медиапотребление". При этом Волин уверен, что за счет улучшения качества медиапотребления серьезно повысилась конкуренция на телерынке, и это "тяжело сказалось на позициях традиционных каналов-лидеров". По его мнению, к переходу на HD-формат не готовы сами федеральные каналы, они не заинтересованы в этом экономически.