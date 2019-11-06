Нацбанк Белоруссии с 20 ноября снижает ставку рефинансирования до 9% годовых

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии принял решение снизить с 20 ноября 2019 года ставку рефинансирования с 9,5% до 9% годовых. Об этом сообщил в среду регулятор по итогам заседания правления банка.

"С 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается с 9,5 до 9% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10,75 до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8,25 до 8% годовых", - сообщил Нацбанк.

В сообщении отмечается, что в третьем квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. "Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре 2019 года составила 5,3%, формируется в соответствии с прогнозными оценками Национального банка, - отмечает регулятор. - Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%".

В Нацбанке подчеркнули, что принятые решения "обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики". "Указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов. В последующем данные ставки будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину", - сказано в сообщении.

Последний раз Нацбанк снижал ставку рефинансирования с 10% до 9,5% 17 августа.

В новость были внесены изменения (14:21 мск) - добавлены подробности.