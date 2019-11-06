Эксперты считают, что биткойн и эфириум могут остаться за пределами правового поля РФ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Легализация выпуска криптовалюты на закрытых блокчейн платформах оставит биткойн и эфириум вне правового поля РФ, заставив участников рынка торговли на открытых площадках продолжать действовать в других юрисдикциях, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что участники дискуссии о доработке законопроекта "О цифровых финансовых активах" пришли к выводу, что выпуск криптовалют (цифровых операционных знаков) в России может быть легализован на закрытых блокчейновых платформах. Такой вариант представлен рынку как возможный компромисс в условиях жесткой позиции ЦБ, направленной против свободного обращения криптовалюты на рынке ввиду отсутствия возможности ее регулирования.

По мнению экспертов, версия законопроекта, анонсированная Аксаковым, выводит за правовое поле самые распространенные криптовалюты, такие как биткойн и эфириум, что заставит участников рынка действовать вне закона.

"Пока вариант, анонсированный господином Аксаковым, звучит так, что самые распространенные криптовалюты - BTC, ETH и прочие, и реально децентрализованные криптоактивы выводят из правового поля в России, ведь они не будут признаны специализированным законом, следовательно, не будут относиться к цифровым правам и к допускаемому к обороту имуществу согласно новым изменениям в Гражданский кодекс РФ. Это означает, что компромисса никакого не случилось, и в отношении публичных криптовалют и иных публичных криптоактивов позиция де-факто запретительная - они останутся вне правового поля. К разрешенным криптоактивам будет применен режим ценных бумаг, выпускаемых и реализуемых под контролем ЦБ", - считает руководитель практики Fintech O2 Consulting Дарья Носова.

То, что участники рынка торговли на открытых платформах продолжат действовать вне зоны российского права, отмечает и директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

"Блокчейн будет доступен, как и раньше, но в случае закрытых платформ, которые смогут действовать в рамках нового законодательства, участники рынка смогут обращаться к государству, например, для разрешения хозяйственных споров", - отметил эксперт.

Кабаков добавил, что участники продолжат действовать на открытых платформах вне правового поля "на свой страх и риск", а те, кто мог бы к ним присоединиться, но ждал появления необходимого закона, останутся в стороне.

При этом Носова считает, что решения, позволяющие сохранить оборот наиболее востребованных криптовалют, например, в оболочке формально разрешенных криптоактивов, которые будут работать в качестве производных инструментов, могут появиться довольно быстро. Однако пока текст измененного законопроекта не будет опубликован, сказать однозначно ничего нельзя, так как документ уже не раз менялся, отметила она.