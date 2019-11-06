Глава ФТС доложил Медведеву о перевыполненных планах

ГОРКИ, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба за девять месяцев нынешнего года выполнила прогнозные задачи на 102 процента. При этом экспортная составляющая уменьшилась на 15%, доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

"В целом все задачи, которые были поставлены перед Федеральной таможенной службой, прогнозное задание выполнено по девяти месяцам на 102%, в доход федерального бюджета перечислено 4 трлн 280 млрд рублей", - сказал глава ФТС.

По его данным, "в этом году подросла импортная составляющая - 15%, и составила 2 трлн 400 млрд рублей". Булавин пояснил, что на импортную составляющую оказали влияние, в частности, увеличение НДС и увеличение показателей таможенной стоимости, что "может косвенно свидетельствовать о повышении эффективности работы таможенных органов страны". "Экспортная составляющая уменьшилась на 15% и составила по девяти месяцам 1 трлн 700 млрд", - сообщил глава ФТС. На его взгляд, это связано с проведением налогового маневра. "Если посмотреть в соотношении к 2016 году, то у нас экспортная составляющая уменьшилась на 1 трлн 535 млрд рублей", - добавил он.

Председатель правительства на встрече предложил Булавину также обсудить работу Таможенного союза. "У нас единые правила, но есть нюансы, связанные с перемещением грузов, поступающих из-за пределов Таможенного союза", - заметил Медведев.