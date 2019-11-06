МЭР намерено с 2020 года ввести программу кредитования бизнеса без залога по ставке 9,95%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития России планирует с 2020 года запустить программу беззалогового кредитования малого и среднего бизнеса по ставке 9,95% годовых на срок до пяти лет. Об этом сообщил в среду замглавы министерства Вадим Живулин.

"Сегодня готовим и этот продукт сможем предложить, думаю, в следующем году - кредит по ставке 9,95%. Вероятно, сейчас вместе с банками готовим, это будет беззалоговый кредит с отсутствующей минимальной планкой и до 10 млн рублей на срок до пяти лет", - сказал он на Всероссийском форуме семейного предпринимательства.

По словам Живулина, основная задача в период подготовки такого продукта - упростить отчетность банков, которые являются получателями госсубсидий, перед министерством, а "взамен банки должны будут упростить систему выдачи таких займов по административным требованиям".

Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, является одной из задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который рассчитан на 2019-2024 годы.

Второй Всероссийский форум семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия" проходит 6-7 ноября в московском выставочном комплексе "Экспоцентр".