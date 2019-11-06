Правительство Украины запретило ввоз российских железнодорожных вагонов с 20 ноября

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение запретить ввоз на территорию страны произведенных в России железнодорожных вагонов не с 1 марта 2020 года, как планировало ранее, а с 20 ноября текущего. О принятии соответствующего решения в среду сообщил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Кабмин перенес дату вступления в силу постановления, запрещающего ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России. Раньше запрет вступал в силу 1 марта 2020 года, а теперь начнет действовать с 20 ноября этого года",- написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

При этом депутат опубликовал копию соответствующего документа правительства. В нем, кроме прочего, сказано, что "постановление вступает в силу со дня его опубликования".

В эти минуты кабмин Украины проводит свое очередное заседание в закрытом от прессы режиме.

26 июня 2019 года стало известно, что с 1 августа правительство Украины запретило ввоз на территорию страны легковых автомобилей, автобусов, тракторов, грузовиков и мотоциклов российского производства. Тогда же было решено, что с 1 марта 2020 года на Украину запретят ввозить из России подержанные железнодорожные и трамвайные вагоны. В список торговых ограничений также попало сырье для изготовления цемента, все готовые виды готового цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукция ветеринарной медицины. Эмбарго коснется спичек, фанерной продукции, обоев, изделий легкой промышленности, обуви, проводов, труб, металлических сеток, крепежных изделий, стальной посуды, хлебопекарного оборудования.

С 1 января 2016 года Россия в связи с вступлением в силу экономической части соглашения об Ассоциации Украины с ЕС для защиты экономических интересов страны приостановила действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) в отношении Украины. Кроме того, с начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России, действующие с августа 2014 года. Под запрет попал ввоз украинского мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции.

Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года. Впоследствии Киев неоднократно расширял санкционные ограничения в отношении российских товаров.