Власти Москвы могут подписать третий офсетный контракт в области фармацевтики в конце года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают в конце года подписать третий офсетный контракт в области фармацевтики, который предусматривает создание первого в России крупного производства медицинских изделий для стомированных больных. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"30 декабря, если у нас не будет никаких эксцессов, мы сделаем подарок и себе, и москвичам, и всему инвестиционному сообществу", - сказал Прохоров, уточнив, что имеет в виду подписание контракта.

Он напомнил, что предыдущие два офсета также заключены в области фармацевтики на общую сумму частных инвестиций в 8,8 млрд рублей. Контракты заключены с ЗАО "Биокад" и АО "Р-фарм". Они предусматривают локализацию в городе производства и последующую поставку лекарственных препаратов - онкологических, кардиологических, эндокринологических, иммуномодуляторов.

Конкурс на право заключения третьего офсетного контракта власти города объявили 12 октября. С инвестором нового современного производства медицинских изделий будет заключен офсетный контракт на десять лет. В реализацию проекта в Москве инвестор вложит не менее 1 млрд рублей в течение трех лет. Произведенные медицинские изделия будут поставляться для городских нужд на протяжении восьми лет. Реализация проекта будет вестись за счет собственных или привлеченных средств поставщика-инвестора.

Офсетный контракт - это закупка товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их производства. Его главная цель - стимулировать вложение частных средств в создание новых предприятий или модернизацию существующих мощностей на территории Москвы. Офсет заключается на срок до десяти лет, минимальный объем инвестиций - 1 млрд рублей, поставляемый товар должен быть российского происхождения. В будущем Москва планирует заключать офсетные контракты в сферах транспортного машиностроения, техники и материалов для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудования и питания.