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В ГД считают, что Apple не уйдет из РФ из-за закона о предустановке софта на смартфоны

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, в частности, отметил, что Россия находится в тройке стран - лидеров по использованию сервиса Apple pay

ТАСС, 6 ноября. Американская компания Apple не уйдет с российского рынка в случае принятия резонансного законопроекта, предусматривающего необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Уверенность в этом выразил в среду в разговоре с корреспондентом ТАСС депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия"), комментируя публикацию на эту тему в издании The Bell.

"Говорить о том, что Apple сейчас уйдет с рынка, это смешно. Это разговоры для излишнего нагнетания ситуации. Никуда Apple не уйдет и продолжит работу на рынке, я в этом глубоко убежден", - подчеркнул парламентарий.

В подтверждение своих слов Горелкин привел пример с компанией Google, которой несколько лет назад было предъявлено требование со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ отказаться от предустановки своих приложений на новых телефонах. "Она ушла с [российского] рынка? Нет. И они [Apple] не уйдут", - уверен депутат.

Он также обратил внимание, что Россия находится в тройке стран - лидеров по использованию сервиса Apple pay. "Apple никогда не отдаст рынок конкурирующим платежным сервисам. Это все дешевый шантаж", - полагает политик. "То, что мы сейчас делаем в этом направлении, уверен, сделают все цивилизованные страны мира", - заключил член профильного комитета Госдумы.

В статье The Bell утверждается, что "главная цель законопроекта - Apple, которую пытаются на уровне закона обязать устанавливать в айфонах и айпадах российские приложения". При этом операционная система iOS, которую использует Apple, вообще не предполагает возможности предустановки сторонних приложений, отмечается в публикации.

Госдума во вторник приняла законопроект в первом чтении. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей". Правительство РФ поддержало законопроект. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Теги
СШАРоссияЖигарев, Сергей АлександровичГорелкин, Антон Вадимович
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