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Новак сообщил, что Россия и Белоруссия на следующей неделе планируют обсудить цену на газ

Встреча будет проходить на уровне министров энергетики двух стран

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министры энергетики России и Белоруссии на следующей неделе планируют обсудить поставки энергоресурсов, в том числе цены на газ. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Что касается взаимодействия с белорусскими партнерами, то как вы знаете, сейчас по поручению председателя правительства министерства энергетики России и Белоруссии согласовывают дорожные карты о создании единых рынков в области нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергии. Процесс еще не закончен, будет встреча на следующей неделе. Мы находимся в процессе обсуждения этих вопросов, в том числе в вопросах цены газа", - сказал министр.

Новак уточнил, что встреча будет проходить на уровне министров энергетики двух стран.

В 2018 году Белоруссии импортировала из РФ 20,33 млрд куб. м природного газа. В 2019 году ожидается потребление российского газа на уровне также около 20 млрд куб. м. При этом цена на газ для Белоруссии составляет в этом году $127 за 1 тыс. куб. м.

Что касается поставок нефти, Новак отметил, что пока индикативный баланс по объемам поставок нефти в Белоруссию в 2020 году еще не подписан. "Будет подписан до конца года, но мы исходим из тех цифр, которые у нас были заранее предусмотрены. Исходя из объемов потребности, который необходим республике Беларусь - это в пределах 24 млн тонн, которые предусмотрены действующим соглашением", - сказал министр.

В соответствии с действующими в нынешнем году договоренностями, Белоруссия получает из России для переработки 18 млн тонн нефти, а доходы от "перетаможки" еще 6 млн тонн сырья поступают в белорусский бюджет. Ранее первый заместитель министра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов говорил, что потери доходной части бюджета Белоруссии в 2020 году от прекращения "перетаможки" российской нефти составят почти 951 млн белорусских рублей (около $423,6 млн).

Теги
Новак, Александр ВалентиновичБелоруссияРоссия
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