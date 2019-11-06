В eBay считают, что часть онлайн-розницы может отказаться работать с РФ из-за маркировки

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Часть розничных онлайн-продавцов, для которых Россия не является значимым рынком, может перестать продавать товары в РФ из-за введения обязательной маркировки. Такое мнение высказал журналистам генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.

"Сейчас для тех продавцов, для которых Россия - значимый рынок, озабочены работой над этим. Некоторые продавцы, для которых Россия может быть менее значимым рынком, просто поставят галочку напротив России со словами "Не доставлять" и не сильно много потеряют в своем бизнесе. Да, часть бизнеса может [перестать доставлять товары в Россию]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как повлияет введение маркировки на желание бизнеса доставлять товары в Россию онлайн.

Однако оператор системы цифровой маркировки и прослеживания товаров считает, что никаких сложностей для российских клиентов интернет-магазинов возникнуть в этой связи не должно.

"Главная задача системы "Честный ЗНАК" - гарантировать подлинность продукции, которую приобретают россияне, создать цифровые копии отраслей, защитить бренд легального бизнеса и разворачивать систему в каждой группе так, чтобы она приводила к дополнительным позитивным эффектам для бизнеса, в данном случае для интернет-магазинов. Если товар в интернет-магазине приобретается частным лицом для личного потребления, то он не подлежит маркировке, поэтому нет никаких предпосылок, чтобы это как-то усложнило процессы доставки товаров", - сказали ТАСС в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.