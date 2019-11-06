Эксперт: отмена территориального коэффициента сильно повлияет на стоимость ОСАГО

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Отмена территориального коэффициента при принятии законопроекта об индивидуализации тарифов ОСАГО окажет значительное влияние на стоимость полиса. Такое мнение выразил консультант отдела регулирования страховой деятельности департамента финансовой политики Минфина Дмитрий Рудь на круглом столе "Закон о либерализации ОСАГО", организованном Общероссийским народным фронтом (ОНФ).
"Здесь очень многофакторная модель. Но совершенно точно, что влияние будет довольно значительное. Для кого-то это скажется в сторону повышения с учетом всех остальных факторов: того, как он водит, как происходит урегулирование в регионах. Есть регионы, где по непонятным причинам средняя выплата более чем в три раза больше, чем в среднем по стране. Это скажется на повышении цены, для остальных - нет", - сказал представитель Минфина, добавив, что влияние от отмены коэффициента будет "разнонаправленным".
Дмитрий Рудь отметил, что примерно 28% полисов ОСАГО оформляются с территориальным коэффициентом меньше единицы - от 0,9 до 0,6, остальные - 1 и больше. "При этом нельзя сказать, что, если у кого-то был полис с коэффициентом два, то при отмене территориального коэффициента его полис подешевеет в два раза. Нет, так не произойдет. <...> Рынок будет эту историю сглаживать", - пояснил Рудь.
В свою очередь заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что регулятор проводил обсуждение данного вопроса в экспертных группах. "Было достаточно единое мнение, что, возможно, имеет смысл с данным тарифом подождать. То есть, либо не вносить в него изменения, либо внести изменения по отмене территориального коэффициента через длительное время", - сказал представитель ЦБ.
Позднее Чистюхин пояснил журналистам, что в настоящее время не рассматриваются изменения в законопроект, касающиеся выплат без учета износа деталей в случае возмещения в денежном виде.
"Надо принять принципиальное решение о том, готовы ли мы двигаться по пути индивидуализации тарифа, <...> либо мы готовы пойти на более существенное изменение системы, и сюда могут войти эти предложения, но тогда, возможно, надо будет пересматривать тарифы и тарифный коридор", - отметил он.
Сроки принятия
Чистюхин напомнил, что проект закона по ОСАГО внесен в Госдуму правительством и готовится к рассмотрению в первом чтении осеннюю сессию. Он отметил, что сейчас удачное время для принятия закона, так как ситуация на рынке ОСАГО стабильна.
"Мы почти год живем в очень стабильной ситуации с резким уменьшением проблем на рынке ОСАГО. У нас об этом говорит сам тариф, который с начала года на легковые автомобили был снижен без учета инфляции на 3,7%", - сказал он.
Зампред ЦБ отметил, что из всех жалоб по страхованию на ОСАГО приходится порядка 80%. В то же время за январь - сентябрь текущего года их количество снизилось на 40%, это составляет меньше 0,1% от всех застрахованных по ОСАГО. При этом половина жалоб касается коэффициента бонус-малус. "Это важный элемент, который в реформу не входит. Это нужно докручивать, анализировать эти жалобы дополнительно", - сказал он.
О законопроекте
Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение и "иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда".
Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.
Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется - страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746-4942 рубля. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор. В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого - сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых. В октябре Госдума отложила рассмотрение законопроекта, отметив, что данная инициатива вызвала "серьезную полемику".