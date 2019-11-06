Эксперт: отмена территориального коэффициента сильно повлияет на стоимость ОСАГО

"Здесь очень многофакторная модель. Но совершенно точно, что влияние будет довольно значительное. Для кого-то это скажется в сторону повышения с учетом всех остальных факторов: того, как он водит, как происходит урегулирование в регионах. Есть регионы, где по непонятным причинам средняя выплата более чем в три раза больше, чем в среднем по стране. Это скажется на повышении цены, для остальных - нет", - сказал представитель Минфина, добавив, что влияние от отмены коэффициента будет "разнонаправленным".

Дмитрий Рудь отметил, что примерно 28% полисов ОСАГО оформляются с территориальным коэффициентом меньше единицы - от 0,9 до 0,6, остальные - 1 и больше. "При этом нельзя сказать, что, если у кого-то был полис с коэффициентом два, то при отмене территориального коэффициента его полис подешевеет в два раза. Нет, так не произойдет. <...> Рынок будет эту историю сглаживать", - пояснил Рудь.

В свою очередь заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что регулятор проводил обсуждение данного вопроса в экспертных группах. "Было достаточно единое мнение, что, возможно, имеет смысл с данным тарифом подождать. То есть, либо не вносить в него изменения, либо внести изменения по отмене территориального коэффициента через длительное время", - сказал представитель ЦБ.

Позднее Чистюхин пояснил журналистам, что в настоящее время не рассматриваются изменения в законопроект, касающиеся выплат без учета износа деталей в случае возмещения в денежном виде.

"Надо принять принципиальное решение о том, готовы ли мы двигаться по пути индивидуализации тарифа, <...> либо мы готовы пойти на более существенное изменение системы, и сюда могут войти эти предложения, но тогда, возможно, надо будет пересматривать тарифы и тарифный коридор", - отметил он.

Сроки принятия

Чистюхин напомнил, что проект закона по ОСАГО внесен в Госдуму правительством и готовится к рассмотрению в первом чтении осеннюю сессию. Он отметил, что сейчас удачное время для принятия закона, так как ситуация на рынке ОСАГО стабильна.

"Мы почти год живем в очень стабильной ситуации с резким уменьшением проблем на рынке ОСАГО. У нас об этом говорит сам тариф, который с начала года на легковые автомобили был снижен без учета инфляции на 3,7%", - сказал он.

Зампред ЦБ отметил, что из всех жалоб по страхованию на ОСАГО приходится порядка 80%. В то же время за январь - сентябрь текущего года их количество снизилось на 40%, это составляет меньше 0,1% от всех застрахованных по ОСАГО. При этом половина жалоб касается коэффициента бонус-малус. "Это важный элемент, который в реформу не входит. Это нужно докручивать, анализировать эти жалобы дополнительно", - сказал он.

О законопроекте

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение и "иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда".

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется - страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746-4942 рубля. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор. В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого - сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых. В октябре Госдума отложила рассмотрение законопроекта, отметив, что данная инициатива вызвала "серьезную полемику".