Продажи автомобилей Lada в России за 10 месяцев выросли на 1,5%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" в январе - октябре 2019 года увеличил продажи Lada на российском рынке на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. При этом продажи в РФ в октябре упали на 5,5%, сообщил автоконцерн.

"По итогам 10 месяцев 2019 года в РФ реализовано 295 тыс. 437 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 1,5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - говорится в сообщении компании.

При этом в "АвтоВАЗе" отметили, что в октябре реализовано 30,24 тыс. автомобилей Lada (32 тыс. в прошлом году).

Рыночная доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 10 месяцев 2019 года, по собственной оценке компании, составляет около 21%.

Лидирующие позиции по итогам продаж с января по октябрь 2019 года занимают автомобили Lada Granta - продано 108,69 тыс., что на 35,1% больше прошлогодних результатов. Из них в октябре продано 11,71 тыс. (+14,1% к октябрю 2018 года).

"Лучший результат в октябре показали и коммерческие модели Lada. Продано 1 тыс. 146 автомобилей семейств Lada Granta, Lada Largus и Lada 4х4. Это на 12,4% выше, чем в октябре прошлого года. Всего за 10 месяцев реализовано 9 тыс. 160 коммерческих автомобилей Lada", - отметили в компании.

О компании

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

В новость внесены изменения (16:18 мск) - добавлена информация по тексту.