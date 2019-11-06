В "Укроборонпроме" заявили, что почти 40% оборонных предприятий страны убыточны

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Почти 40% оборонных предприятий на Украине являются убыточными, имеют проблемы управленческого характера, а также крупные задолженности по заработным платам. Об этом в среду заявил глава государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"На данный момент есть 137 предприятий в составе "Укроборонпрома", из них 21 - [находятся] на временно оккупированных территориях. Из тех, что находятся на материковой части, - 70 прибыльные, 46 - убыточные предприятия", - отметил он.

По словам Абромавичуса, на оборонных предприятиях "проблемы глубокие, в основном финансово-управленческого подхода". Кроме того, признал он, они страдают от снижения государственного заказа. В целом, добавил Абромавичус, концерн "Укроборонпром" пребывает "в тяжелейшем состоянии".

Относительно задолженности по зарплатам сотрудникам оборонных предприятий Абромавичус уточнил, что "только на 43 предприятиях людям должны 450 млн гривен (около $18,2 млн), вместе с налогами - 1,1 млрд гривен (около $44,5 млн), а вместе со спецпенсиями - 1,5 млрд гривен (около $60,7 млн)".

Он признал, что без государственной поддержки концерн не сможет решить финансовые проблемы. Абромавичус призвал собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины "для финансового оздоровления ВПК". Выходом из положения он считает предоставление предприятиям возможности списания долгов, а также пересмотр вопроса об уплате налогов. По мнению гендиректора концерна, при таком развитии событий основные проблемы можно решить за полгода.