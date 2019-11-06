В МВФ считают, что умеренный рост экономики РФ отражает ослабление внутреннего спроса

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Умеренные темпы роста российской экономики отражают ослабление внутреннего спроса. Об этом говорится в опубликованном в среду Международным валютным фондом (МВФ) ноябрьском обзоре перспектив развития экономики стран Европы.

"В России рост экономики продолжает оставаться скромным, отражая ослабление внутреннего спроса, в частности вялые инвестиции", - считают авторы доклада. Они подчеркивают, что корректировка показателя роста ВВП РФ за 2019 год в сторону понижения "стала одной из крупнейших и произошла на фоне слабых показателей в первом полугодии и признаков ослабления внутреннего спроса и роста экспорта".

Речь идет о том, что МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 процентного пункта (п. п.) по сравнению с апрельским докладом - до 1,1%, в 2020 году - повысил на 0,2 п. п., до 1,9%, а в 2021 году - также повысил уже на 0,4 п. п., до 2%. "В России прогнозируется подъем с 1,1% в 2019 году до 1,9% в 2020 году при условии, что запланированные нацпроекты будут реализованы эффективно", - считают в МВФ.

"Российский счет текущих операций ослабел на фоне снижении цен на нефть", - говорится в докладе. В фонде также отмечают, что Россия ослабила свою денежно-кредитную политику.

По мнению экспертов МВФ, "поскольку последствия предыдущих шоков рассеялись, инфляция в России замедлилась к значению, близкому к целевому показателю". "В России ожидается, что инфляция, усилившаяся ранее в 2019 году, окажется ниже целевого показателя в конце 2019 года и в 2020 году, так как последствия повышения ставки налога на добавленную стоимость в январе 2019 года и другие единовременные факторы рассеиваются", - отмечается в докладе. Так, по методике МВФ, по которой рассчитывается среднегодовой показатель, инфляция в России в 2019 году ожидается на уровне 4,7% (на 0,3 п. п. ниже апрельских прогнозов), а в 2020 году - 3,5% (на 1 п. п. ниже), 2021 - 3,9% (на 0,3 п. п. ниже).

Рост ВВП Европы

В обзоре также указано, что МВФ прогнозирует в нынешнем году самый низкий показатель темпов роста экономики стран Европы с 2013 года - 1,4%.

"В докладе прогнозируется, что экономический рост замедлится с 2,3% в 2018 году до 1,4% в 2019 году, что является самым низким показателем с 2013 года. В 2020 году экономический рост, по прогнозам, немного восстановится до 1,8%, поскольку ожидается подъем международной торговли", - отметили в фонде.

"Рост в развитых европейских странах был скорректирован в сторону понижения (по сравнению с апрельским прогнозом - прим. ТАСС) на 0,1 процентного пункта (п. п.) до 1,3% в 2019 году, в то время как рост в странах Европы с формирующимся рынком был скорректирован в сторону повышения на 0,5 п. п. до 1,8%", - отметили специалисты фонда.

Тем не менее, подчеркивается в докладе, "остаются риски для перспектив развития" экономики европейских стран. Речь идет, в частности, о последствиях выхода Великобритании из состава ЕС, "усилении протекционизма и связанной с этим неопределенностью", росте геополитической напряженности.

В МВФ отмечают, что относительно низкие цены на энергоносители, замедление роста производства, как ожидается, позволят сдерживать инфляцию. Так, в развитых странах Европы ожидается снижение инфляции с 1,8% в 2018 году до 1,4% в 2019 году, 1,5% в 2020 году и 1,6% в 2021 году. В развивающихся странах Европы инфляция, по прогнозам, временно поднимется до 6,9% в 2019 году с 6,3% в 2018 году и снизится до 5,7% в 2020 году.

Снижение объемов торговли и промышленности

В фонде указали, что объемы торговли и промышленности в Европе значительно снизились, замедлив при этом экономический рост. "В результате экономическая активность в Европе замедлилась, особенно в развитых странах. Развивающиеся европейские экономики, за исключением России и Турции, были светлым пятном, им удавалось сохранять высокие темпы экономического роста", - считают в МВФ.

При этом спад объемов торговли и промышленности "наряду с пониженным уровнем предпринимательской уверенности и повышенным уровнем неопределенности в торговле начался распространяться на инвестиции, особенно во многих развитых европейских странах", а также на другие сферы экономики. "Признаки замедления также появляются на [европейских] рынках труда", - отмечают в фонде.

"Денежно-кредитная политика во многих европейских странах будет оставаться адаптивной, учитывая сдержанное инфляционное давление и замедление экономической активности. В то же время сохранение процентных ставок на низком уровне в течение длительного времени может создать уязвимость финансового сектора, которую необходимо тщательно отслеживать", - подчеркивают авторы доклада.

Учитывая повышенные риски, как рекомендуют в МВФ, европейские страны "должны иметь планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые будут готовы к осуществлению в случае серьезного экономического спада". При этом в фонде обратили внимание на необходимость продолжать проведение структурных реформ.