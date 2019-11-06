Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МВФ считают, что умеренный рост экономики РФ отражает ослабление внутреннего спроса

В фонде также отмечают, что корректировка показателя роста ВВП РФ за 2019 год в сторону понижения "стала одной из крупнейших и произошла на фоне слабых показателей в первом полугодии"

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Умеренные темпы роста российской экономики отражают ослабление внутреннего спроса. Об этом говорится в опубликованном в среду Международным валютным фондом (МВФ) ноябрьском обзоре перспектив развития экономики стран Европы.

"В России рост экономики продолжает оставаться скромным, отражая ослабление внутреннего спроса, в частности вялые инвестиции", - считают авторы доклада. Они подчеркивают, что корректировка показателя роста ВВП РФ за 2019 год в сторону понижения "стала одной из крупнейших и произошла на фоне слабых показателей в первом полугодии и признаков ослабления внутреннего спроса и роста экспорта".

Речь идет о том, что МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 процентного пункта (п. п.) по сравнению с апрельским докладом - до 1,1%, в 2020 году - повысил на 0,2 п. п., до 1,9%, а в 2021 году - также повысил уже на 0,4 п. п., до 2%. "В России прогнозируется подъем с 1,1% в 2019 году до 1,9% в 2020 году при условии, что запланированные нацпроекты будут реализованы эффективно", - считают в МВФ.

"Российский счет текущих операций ослабел на фоне снижении цен на нефть", - говорится в докладе. В фонде также отмечают, что Россия ослабила свою денежно-кредитную политику.

По мнению экспертов МВФ, "поскольку последствия предыдущих шоков рассеялись, инфляция в России замедлилась к значению, близкому к целевому показателю". "В России ожидается, что инфляция, усилившаяся ранее в 2019 году, окажется ниже целевого показателя в конце 2019 года и в 2020 году, так как последствия повышения ставки налога на добавленную стоимость в январе 2019 года и другие единовременные факторы рассеиваются", - отмечается в докладе. Так, по методике МВФ, по которой рассчитывается среднегодовой показатель, инфляция в России в 2019 году ожидается на уровне 4,7% (на 0,3 п. п. ниже апрельских прогнозов), а в 2020 году - 3,5% (на 1 п. п. ниже), 2021 - 3,9% (на 0,3 п. п. ниже).

Рост ВВП Европы

В обзоре также указано, что МВФ прогнозирует в нынешнем году самый низкий показатель темпов роста экономики стран Европы с 2013 года - 1,4%.

"В докладе прогнозируется, что экономический рост замедлится с 2,3% в 2018 году до 1,4% в 2019 году, что является самым низким показателем с 2013 года. В 2020 году экономический рост, по прогнозам, немного восстановится до 1,8%, поскольку ожидается подъем международной торговли", - отметили в фонде.

"Рост в развитых европейских странах был скорректирован в сторону понижения (по сравнению с апрельским прогнозом - прим. ТАСС) на 0,1 процентного пункта (п. п.) до 1,3% в 2019 году, в то время как рост в странах Европы с формирующимся рынком был скорректирован в сторону повышения на 0,5 п. п. до 1,8%", - отметили специалисты фонда.

Тем не менее, подчеркивается в докладе, "остаются риски для перспектив развития" экономики европейских стран. Речь идет, в частности, о последствиях выхода Великобритании из состава ЕС, "усилении протекционизма и связанной с этим неопределенностью", росте геополитической напряженности.

В МВФ отмечают, что относительно низкие цены на энергоносители, замедление роста производства, как ожидается, позволят сдерживать инфляцию. Так, в развитых странах Европы ожидается снижение инфляции с 1,8% в 2018 году до 1,4% в 2019 году, 1,5% в 2020 году и 1,6% в 2021 году. В развивающихся странах Европы инфляция, по прогнозам, временно поднимется до 6,9% в 2019 году с 6,3% в 2018 году и снизится до 5,7% в 2020 году.

Снижение объемов торговли и промышленности

В фонде указали, что объемы торговли и промышленности в Европе значительно снизились, замедлив при этом экономический рост. "В результате экономическая активность в Европе замедлилась, особенно в развитых странах. Развивающиеся европейские экономики, за исключением России и Турции, были светлым пятном, им удавалось сохранять высокие темпы экономического роста", - считают в МВФ.

При этом спад объемов торговли и промышленности "наряду с пониженным уровнем предпринимательской уверенности и повышенным уровнем неопределенности в торговле начался распространяться на инвестиции, особенно во многих развитых европейских странах", а также на другие сферы экономики. "Признаки замедления также появляются на [европейских] рынках труда", - отмечают в фонде.

"Денежно-кредитная политика во многих европейских странах будет оставаться адаптивной, учитывая сдержанное инфляционное давление и замедление экономической активности. В то же время сохранение процентных ставок на низком уровне в течение длительного времени может создать уязвимость финансового сектора, которую необходимо тщательно отслеживать", - подчеркивают авторы доклада.

Учитывая повышенные риски, как рекомендуют в МВФ, европейские страны "должны иметь планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые будут готовы к осуществлению в случае серьезного экономического спада". При этом в фонде обратили внимание на необходимость продолжать проведение структурных реформ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Газовый конфликт России и Украины
Новак сообщил, что Россия предлагает мирное урегулирование спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
Глава Минэнерго России также назвал новый иск украинской компании к "Газпрому" абсурдом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС