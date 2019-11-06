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Венесуэльская PDVSA за девять месяцев снизила долг перед "Роснефтью" до $0,8 млрд

По итогам первого полугодия объем долга составлял $1,1 млрд

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA к 30 сентября 2019 года сократила долг перед "Роснефтью" до $0,8 млрд, говорится в материалах российской компании.

По итогам первого полугодия объем долга составлял $1,1 млрд.

С 2014 года "Роснефть" выдавала PDVSA в качестве предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов авансы на общую сумму $6,5 млрд. В качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд в залоге у "Роснефти" находятся 49,9% акций Citgo (принадлежит PDVSA), которая владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами и сетью заправок в США.

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СШАВенесуэлаРоссия
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