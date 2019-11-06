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Володин предложил обсудить налоговые поступления в регионы, где вырабатывают энергию

Спикер Госдумы отметил, что регионы, где добываются полезные ископаемые, получают серьезные налоговые отчисления в свои бюджеты

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагает обсудить распределение поступлений по налогу на прибыль в бюджеты регионов, которые занимаются выработкой электроэнергии и атомной энергии. Об этом он заявил в среду в ходе "правительственного часа" с министром энергетики Александром Новаком.

Володин обратил внимание на то, что регионы, где добываются полезные ископаемые, получают серьезные налоговые отчисления в свои бюджеты. "Вот посмотрите, у нас с вами регионы-доноры - ХМАО, ЯНАО, Тюменская область. Они почему регионы-доноры? Нефть, газ. Ну и соответственно, отчисления идут этим регионам. А у нас есть регионы, которые производят самую дешевую электроэнергию, которую, кстати, они используют, эти регионы, а что получает Волгоградская область, производя самую дешевую электроэнергию на Балаковской ГЭС и самой крупной атомной станции Европы - Балаковской атомной станции? Понимаете, о чем идет речь?"

"Нет, коллеги, когда мы говорим о росте экономики, и в том числе выравнивании бюджетов в регионах между самыми богатыми и самыми малообеспеченными, это тоже один из критериев", - сказал Володин, подчеркнув, что, по данным социологического анализа, Волгоградская область является "депрессивным регионом". "Вот давайте эту возможность изучим", - добавил он.

"Там, где нефтяные скважины, они регионам плюс дают. А там, где гидроэнергетика, атомная энергетика, они какой плюс дают регионам? Потому что мы с вами помним налогообложение прежних лет, там даже были специальные фонды развития этих регионов. А мы сейчас все аккумулировали, отдали. Ну а регионы мы будем вокруг развивать?" - сказал председатель Госдумы.

"Эту тему нам надо отдельно обсудить с участием территорий, где отрасль представлена", - предложил Володин.

В свою очередь глава Минэнерго пообещал представить в Госдуму справку о том, куда зачисляется налог на прибыль крупными компаниями и как он распределяется между субъектами РФ. "Налог на прибыль уплачивается в соответствии с законодательством по месту имущества пропорционально стоимости имущества. Мы вам дадим справку, здесь это полностью все равно соответствует законодательству. Я думаю, что здесь никакой дискриминации нет, потому что методика такова, что она распределяет по всем субъектам", - сказал Новак, подчеркнув, что компания не может оставить весь налог на прибыль по месту своей регистрации.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичНовак, Александр ВалентиновичРоссия
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