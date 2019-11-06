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Минфин предложил подавать в таможню статистические формы только в электронном виде

В ведомстве считают, что это повысит качество статистической информации о взаимной торговле России с государствами - членами ЕАЭС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает представлять в таможенный орган статистические формы только в электронном виде. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ, размещенной на федеральном портале нормативных правовых актов.

"С учетом внедрения цифровых технологий в экономике проект постановления предусматривает представление статистической формы в таможенный орган только с использованием усиленной квалификационной электронной подписи через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, размещенный на официальном сайте Федеральной таможенной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет", - говорится в документе.

Это позволит снизить нагрузку на заявителей и сократить время поступления статистической формы в таможенный орган. Проектом постановления заявителю дополнительно предоставлены восемь рабочих дней для выполнения обязанности по представлению в таможенной орган статистической формы учета перемещения товаров без привлечения к административной ответственности, говорится в записке.

Помимо этого, предусматриваются упрощения при заполнении статистической формы для товаров, перемещаемых в рамках интернет-торговли в адрес физических лиц.

Принятие постановления позволит повысить качество статистической информации о взаимной торговле России с государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отмечается в пояснительной записке.

Статистическая форма используется как средство контроля внешнего товарооборота между странами ЕАЭС. Документ отражает продукцию, перевозимую через границу РФ в рамках сделок с контрагентами, зарегистрированными в странах ЕАЭС.

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Россия
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