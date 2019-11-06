Новак считает, что приватизация "Россетей" сейчас нецелесообразна

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Приватизация "Россетей" нецелесообразна до принятия решений по регуляторной и нормативной базе, пока компания сильно недооценена. Такое мнение высказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Со стороны Министерства энергетики мы неоднократно выражали свою позицию . На наш взгляд, нецелесообразно сегодня какие-то дополнительные пакеты отчуждать со стороны государства. Что касается компании "Россети", на мой взгляд эта компания на сегодняшний день недооценена, в том числе из-за того, у нас не совершена регуляторная и нормативная база", - сказал Новак, комментируя вопрос приватизации "Россетей".

Он уточнил, что "подготовлен ряд предложений и проектов законов по совершенствованию "нормативки". "Если они будут приняты, то капитализация "Россетей" будет совершенно на другом уровне - можно будет обсуждать привлечение инвестиций в рамках продажи какого-то пакета, сохраняя контрольную долю за государством", - сказал министр, пояснив, что "на сегодняшний день никаких решений [правительством] окончательных не принято относительно вопроса приватизации".

Размер дивидендов

Новак также сообщил, что Министерство энергетики пока не получало предложение по изменению дивидендной политики компании "Россети" по выплатам в размере 75% от чистой прибыли по РСБУ.

"Министерство энергетики пока не получало таких предложений (по выплате дивидендов "Россетями" в размере 75% от чистой прибыли по РСБУ - прим.ТАСС). Этот вопрос пока не буду комментировать. Никаких предложений нет и не обсуждается (вопрос изменения дивидендной политики "Россетей" - прим. ТАСС)", - сказал Новак.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с предложением "Россетей", писала, что с 2020 года может увеличить размер по выплатам дивидендов до 75% от чистой прибыли по РСБУ. По данным издания, компания уже внесла проект новой дивидендной политики в Минэнерго России. В случае получения убытка по РСБУ по итогам года акционеры могут получить промежуточные дивиденды.

Акционеры компании "Россети" на годовом собрании 27 июня утвердили дивиденды за I квартал 2019 года в объеме 5,023 млрд рублей. На обыкновенную акцию выплачено 0,02443 рубля, на привилегированную - 0,07997 рубля. Объем выплат вдвое превысил дивиденды за I квартал 2018 года.

"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.