Энерготрейдер Trafigura представил торговую платформу на блокчейне

ТАСС, 6 ноября. Один из крупнейших в мире энерготрейдеров Trafigura представил открытую торговую блокчейн-платформу, нацеленную на рост торговли за счет повышения скорости обработки транзакций. Решение разработано при поддержке банка DBS и агентства IMDA, регулирующего отрасль информационно-коммуникационных технологий в Сингапуре, сообщается на сайте компании.

Основная задача разработки и внедрения новой платформы - повышение операционной эффективности процесса торгов за счет сокращения времени на обработку документации. Решение Trafigura, основанное на сетевой инфраструктуре IMDA TradeTrust и блокчейн-технологии Perlin, спроектировано таким образом, чтобы обеспечить возможность интеграции с другими платформами для беспрепятственной торговли на международном рынке.

"Мы уверены, что применение технологии блокчейн будет способствовать цифровизации в сфере торговли и повышению степени доверия к процессу передачи прав собственности с помощью электронного документооборота. Весьма вероятно, что стандарт, установленный Сингапуром, получит распространение на глобальном уровне, что, в конечном итоге, ускорит рост мировой торговли", - отметил генеральный директор Perlin Дорджи Сан.

С помощью новой платформы участники торгов смогут отправлять и получать торговые инструкции в режиме реального времени, что позволит сократить время обработки документации более чем вдвое - с 45 до 20 дней.