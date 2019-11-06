Новак сообщил, что Россия предлагает мирное урегулирование спора "Нафтогаза" и "Газпрома"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новые исковые требования украинского "Нафтогаза" к "Газпрому" по транзиту газа "абсурдны", российская сторона продолжает предлагать Украине вернуться к вопросу мирного урегулирования судебных споров, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Второй абсурдный иск, который украинская сторона подала на $12 млрд, - он еще не рассматривался. Поэтому говорить, что кто-то кому-то должен - преждевременно. Мы понимаем, что те требования, которые заложены в иск, у меня другого слова нет - абсурд. Как и решение украинской антимонопольной службы, когда они насчитали $6,4 млрд за якобы нарушения "Газпромом" антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры. Это решение чисто политическое, конъюнктурное, внутриукраинское. Оно абсурдно и подлежит отмене", - сказал Новак.

Что касается решения Стокгольмского арбитражного суда, то разбирательства продолжаются, напомнил министр. "Газпром" подал апелляцию, в следующем году она будет рассматриваться. Мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита и поставок газа вернуться к вопросу мирного урегулирования", - добавил Новак.

Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, "фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и [тем, что] должны получить по пересмотренным тарифам".

При этом Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" обжаловал эти решения, а позднее - потребовал полной отмены решения по спору о транзите. В апреле 2018 года "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Срок действия текущих контрактов истекает 31 декабря. Москва и Киев ведут переговоры о дальнейшей судьбе транзита газа через Украину. Россия предлагает обнулить взаимные претензии по газовому спору, при этом "Газпром" готов снизить тарифы на поставку газа. В качестве запасного варианта Москва готова продлить транзитный договор на 2020 год. Следующий раунд переговоров ожидается в ноябре.