Дом ремесел Северной Осетии намерены создать на пустующих площадках завода во Владикавказе

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Мастерам народных художественных промыслов Северной Осетии, нуждающимся в помещениях для работы, предложили разместиться на пустующих площадях завода "Бином" во Владикавказе, сообщила в среду пресс-служба министерства промышленности и транспорта республики.

"Мы предложили идею разместить мастерские республиканских ремесленников в одном помещении. Создать так называемый дом ремесел республики", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и транспорта региона Хайдарбека Бутова.

Он отметил, что в отрасли достаточно разных проблем. "Одна из них - отсутствие помещений для работы, невозможность приобретения дорогостоящих станков. Собрав мастеров в одном здании, мы создадим условия для кооперации в некоторых процессах создания изделий, приобретении оборудования. Также это даст возможность для получения мер государственной поддержки", - отметил Бутов.

По его словам, чиновники вместе с мастерами выезжали на завод для подбора площадки. "Это один из незадействованных цехов на "Биноме". Сейчас необходимо оценить объем строительно-ремонтных работ и решить ряд организационных вопросов", - добавил министр.

Научно-производственное объединение "Бином" основано в 1969 году, специализируется на производстве резисторов и другой продукции военного и гражданского назначения. С 2009 года "Бином" входит в структуру госкорпорации "Ростех".